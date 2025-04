Tijdcapsule Zuiderplantsoen gaat binnenkort de grond in

In het nieuwe Zuiderplantsoen wordt een dezer dagen een zogeheten tijdcapsule begraven.

De inhoud bestaat onder meer uit een stadsgids, liedjes van Rooie Rinus en Pé Daalemmer en Arno Visser. Maar vooral artikelen, brieven en geluidsfragmenten over de aanleg van de zuidelijke ringweg komen er in voor. Het moet een indruk geven van het leven in Groningen tijdens de bouw van de ringweg.

Het is onder meer een initiatief van de Combinatie Herepoort die verantwoordelijk is voor de aanleg van de vernieuwde ring. Het is de bedoeling dat de capsule over honderd jaar geopend wordt. Waar die in het Zuiderplantsoen begraven gaat worden is geheim. Bij een notaris is vastgelegd waar de capsule precies in de grond zit.

Het Zuiderplantsoen is het park dat bovenop het verdiepte deel van de zuidelijke ringweg aangelegd wordt.