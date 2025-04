Theatergroep ‘kraakt’ leegstaande ruimte en laat jaren tachtig herleven

Foto: Paul Blom

Theatergroep YoungGangsters uit Amsterdam is deze week in Groningen neergestreken. In een geheime, leegstaande ruimte laten ze met hun voorstelling de jaren tachtig herleven. Verrassend genoeg is de problematiek van toen dezelfde als nu.

En dan hebben we het niet alleen over de oorlogsdreiging uit het oosten, maar ook over de krapte op de woningmarkt. “Een anarchistische punkvoorstelling over de kloof tussen de haves en de havenots, het falende woonbeleid en activisme, waarin de scheurende songs van punkband Linea Rektum, de ideologische discussies en de pamfletten je om de oren vliegen”, zo omschrijft YoungGangsters hun nieuwste productie. In ‘Own This Shit’ ziet het publiek de krakers uit de jaren tachtig terugkeren, met hanenkammen, punkmuziek en kleren vol veiligheidsspelden. “Het protest van toen in een timewrap naar nu. Leve de maatschappelijke onrust, het uitbundig activisme en de strijd tegen het establishment.”

Actietheater

YoungGangsters staat bekend om hun actietheater met veel slapstick en spektakel. De afgelopen jaren zijn ze met meerdere voorstellingen door het land gegaan. Zo was er in 2022 ‘The Poverty Peepshow’ en in 2017 ‘Old Gangsters Never Die’. In de nieuwste productie zijn er rollen weggelegd voor Marius Mensink, Rutger Remkes, Jatou Sumbunu en Dorelia Schraven. Voor hen is het stuk niet wereldvreemd, omdat ze zelf de gevolgen ondervinden van de krapte op de woningmarkt.

“Waar staan we nu?”

In ‘Own This Shit’ wordt er uitgezocht wat er over is gebleven van de strijdbare jaren tachtig. “Je werd overspoeld met ideologische discussies. Tegenwoordig is de tijd er weer naar, met de verstikkende woningnood, de overheersende stem van rechts en De Bom die weer dreigt te vallen. Maar waar staan we nu? Hebben we de strijd tegen het kapitalisme verloren of kunnen we de fakkel van activisme opnieuw aansteken? Wat houdt ons tegen om collectief op te staan tegen onrecht, of is de idealistische vlam gedoofd?”

