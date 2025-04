Tevreden terugblikken op Koningsdag: “Het was drukker dan afgelopen jaren” (foto’s)

De stad ligt er op deze zondag weer netjes bij waarbij de sporen van het gezellige Koningsdagfeest van zaterdag zo goed als verdwenen zijn. Verschillende betrokkenen blikken op deze zondag met veel enthousiasme terug op de Koningsdag van zaterdag.

“Als gemeente kijken we terug op een hele positieve, gezellige en goed bezochte Koningsdag”, vertelt gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft. “Er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Halverwege de middag zagen we dat het erg druk werd op de Singels waar de vrijmarkt gehouden werd. Daar hebben we actief op gecommuniceerd door mensen op te roepen om naar andere plekken in de stad te gaan, en daar is goed gehoor aan gegeven.”

Compliment

Hoeveel bezoekers de stad precies heeft getrokken is onbekend. “Als gemeente tellen wij de bezoekers niet. Wel kunnen we zeggen dat het drukker was dan op een normale zaterdag.” Volgens Van ’t Hooft heeft het weer erg meegewerkt om de dag succesvol te laten verlopen. “En sowieso verdient iedereen een compliment die op welke manier dan ook bij de festiviteiten betrokken is geweest.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Geschminkt worden in de Oranjebuurt. Foto: Petra Drijver Een grote knikkerbaan trok veel belangstelling. Foto: Petra Drijver De festiviteiten in de Oranjebuurt vonden in de ochtenduren plaats. Foto: Petra Drijver

Petra Drijver (Oranjebuurt): “Succesvolle kleedjesmarkt”

Eén van de plekken waar het gezellig was, was de Oranjebuurt. “Het was ouderwets gezellig en lekker druk”, vertelt Petra Drijver van de organisatie. “Onze festiviteiten spelen zich in de ochtenduren af. Als organisatie zorgen wij er voor dat er op het Nassauplein verschillende tenten zijn opgebouwd waar een hapje en een drankje genuttigd kunnen worden en waar verschillende festiviteiten voor de kinderen plaatsvinden. Daarnaast is er de kleedjesmarkt rond de vijver. Die organiseren wij niet zelf. Wel plaatsen we in de aanloop naar de dag een briefje onder de ruitenwissers van geparkeerde auto’s met de oproep om het voertuig op Koningsdag elders te parkeren.”

“De dag verbindt”

Drijver spreekt van een waardevolle dag: “Voor ons als organisatie is het hard werken. Je bouwt het en je breekt het af. Maar als je dan al die vrolijke mensen ziet, en alle leuke reacties hoort dat het zo gezellig is, dan is dat heel waardevol. Je komt op zo’n dag ook mensen tegen met wie je nog niet eerder hebt gesproken. Dus het verbindende karakter dat herken ik zeker.”

“Veel enthousiasme rond knikkerbaan”

Eyecatcher in de Oranjebuurt was een knikkerbaan: “We bieden verschillende activiteiten aan. Kinderen kunnen bijvoorbeeld geschminkt worden en er is muziek van een artiest en een DJ. Vorig jaar vertelde één van de vrouwen die bij ons schminkt dat haar vriend knikkerbanen bouwt. Eén van die banen hebben we gisteren naar het feest laten komen. Je moet je voorstellen dat het een baan is van zo’n zes meter lang. Aan de bovenkant gooi je er een golfballetje in, en die rolt dan naar beneden. Op zijn weg naar beneden wordt van alles aangeraakt en klinken er allemaal geluidjes. Kinderen wisten gisteren van geen ophouden. We hebben daarom de baan direct ook voor volgend jaar vastgelegd. Dus wij zijn ontzettend tevreden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

In de binnenstad was het gezellig druk. Foto: Rieks Oijnhausen Vlaggetjes zorgden voor een feestelijk gevoel. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Berend de Boer (Haren): “Uitermate geslaagd”

Een vergelijkbaar geluid is hoorbaar in Haren. Berend de Boer van de Oranjevereniging: “Het was uitermate geslaagd, uitermate positief en uitermate gezellig. We hebben een prachtige dag gehad. Het mooie weer was ook de kers op de taart.” In Haren vonden diverse activiteiten plaats. Het programma begon met feestelijk klokgelui van de toren van de Dorpskerk. Na verschillende toespraken, het hijsen van de vlag met Oranjewimpel en het spelen van het Wilhelmus begon er in het centrum van het dorp een vrijmarkt. Rond de vrijmarkt werden diverse activiteiten gehouden.

“Het was drukker dan afgelopen jaren”

De Boer: “We hadden meer bezoekers in vergelijking met voorgaande edities. We hebben het aantal mensen niet geteld maar het is onze optische indruk. Dat komt door het weer, maar we zien ook een verschuiving. In de stad is het vaak al snel druk. De mensen die op een wat rustigere manier Koningsdag willen vieren kiezen er bewust voor om naar andere plekken te gaan: naar Haren bijvoorbeeld. We organiseren een feest met een dorpskarakter. En dat valt in de smaak.”

“Moe maar voldaan”

Koningsdag werd zaterdagavond afgesloten met een Oranjeconcert in de Gorechtkerk. “Na afloop hebben we veel mooie reacties ontvangen. Ook via sociale media kwamen leuke berichtjes binnen. Moe maar voldaan blikken we terug op een prachtige dag.”