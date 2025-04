TenneT vindt onverwacht 9 gigawatt op overvol stroomnet

foto door: Elin Stil

TenneT heeft landelijk 9,1 gigawatt aan ruimte gevonden op het overvolle stroomnet. Deze ruimte is beschikbaar buiten de drukke piekmomenten en komt beschikbaar voor partijen op de wachtlijst. Een flink deel daarvan gaat naar onze provincie.

Volgens TenneT is dit mogelijk dankzij een nieuwe contractvorm: het tijdsduurgebonden transportrecht (TDTR). Hiermee krijgen bedrijven recht op stroomtransport tijdens minder drukke momenten op het net. Bedrijven moeten flexibel zijn, omdat TenneT tijdens piekuren het transport tijdelijk kan beperken. Dit systeem is vooral geschikt voor bedrijven met batterijen, een eigen stroomvoorziening of productieprocessen die kunnen schuiven.

Het loopt storm bij de aanvragen voor de extra stroom. In totaal zijn er aanvragen voor 70 gigawatt binnengekomen, terwijl er nu slechts 9,1 gigawatt beschikbaar is. Van deze 9,1 gigawatt komt 4 gigawatt uit het 380.000 en 220.000 volt-net en 5,1 gigawatt uit het 150.000 en 110.000 volt-net. Voor Groningen is op dat laatste net ongeveer 1100 megawatt beschikbaar.

Van de 9,1 gigawatt is inmiddels 2,3 gigawatt toegekend. De rest wordt verdeeld volgens ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. TenneT voert hierover gesprekken met geïnteresseerde partijen.