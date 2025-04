TenneT vindt klein beetje ruimte op overvol Gronings stroomnet

Foto Andor Heij. Hoogspanningsmasten Tennet

In slechts een klein deel van het hoogspanningsnet heeft netbeheerder TenneT een klein beetje ruimte gevonden voor bedrijven die op de wachtlijst staan voor een zware stroomaansluiting. In de rest van Groningen is het elektriciteitsnet nog steeds zo goed als vol.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van TenneT, wat donderdag naar buiten werd gebracht. De netbeheerder stelt dat er beperkt capaciteit beschikbaar voor grootverbruikers in Groningen-West en rond de Eemshaven. De meeste bedrijven op de wachtlijst kunnen echter nog niet worden geholpen.

TenneT kondigde eind 2023 al aan dat het Groningse 110 kV-net zijn maximale capaciteit had bereikt. In de afgelopen maanden is onderzocht of oplossingen mogelijk zijn, zoals het verplaatsen van stroomgebruik naar rustige momenten (spitsmijden) en technische aanpassingen.

Toch is uitbreiding onvermijdelijk. Nieuwe aansluitingen zijn pas mogelijk vanaf 2032. De volledige uitbreiding loopt door tot 2034. Zonder deze aanpassingen blijft een wachtlijst bestaan.