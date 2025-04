Teleurstellende nederlaag Donar tegen Den Helder Suns

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Donar heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in de strijd om een plek in de play-offs. De ploeg van coach Jason Dourisseau verloor donderdagavond in eigen huis met 73-78 van directe concurrent Den Helder Suns.

De ploeg kwam in de openingsfase nog met 5-0 voor te staan, maar daarna werden de gasten sterker. Vooral de vele driepunters van de Suns deden Donar pijn. Halverwege het kwart was het al 13-17 en aan het eind van het kwart was de stand 15-22. In het tweede kwart was het verschil voor de tweede keer even 11 punten, maar vervolgens kwam Donar terug. Na de gelijkmaker door een vrije worp van James Karnik kwamen de gasten vlak voor rust toch weer op voorsprong: 35-37.

Direct na de hervatting hadden de Groningers een sterke fase. Vier rake driepunters en een dunk betekenden een 14-0 run, waardoor het 49-37 werd. De gasten gaven echter niet op en kwamen dichterbij. Aan het eind van het derde kwart was het verschil slechts 6 punten: 56-50. Met nog ruim 2 minuten op de klok in het laatste kwart was het 66-66, en daarna liep Den Helder Suns uit naar 66-74. Toen was de wedstrijd gespeeld.

Topscorers bij Donar waren Tim Hoeve met 14 punten en Tavian Dunn-Martin, David Gabrovsek, Filip Brankovic en James Karnik hadden alle vier 12 punten. Karnik was ook nog eens goed voor 12 rebounds. Bij Den Helder Suns was TreVion Crews topscorer met 31 punten.

Door de nederlaag staat Donar nu weer onder Den Helder Suns. De Groningers hebben 18 punten uit 30 wedstrijden en staat daarmee op de zestiende plaats. Den Helder Suns heeft 2 punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

Komende zondag speelt Donar een uitwedstrijd tegen ZZ Leiden.