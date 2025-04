Technische problemen zorgden voor volle containers, boa’s gaan extra handhaven in Vinkhuizen

Foto: Danny Hoffmann / wijknieuws Vinkhuizen

De volle afvalcontainers in de gemeente zijn de afgelopen periode voor een deel een gevolg geweest van een technische storing aan sensoren in papiercontainers. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer woensdag laten weten.

De fractie van D66 had vragen gesteld over het onderwerp. De partij had geconstateerd dat rond het winkelcentrum in Vinkhuizen veel overlast wordt ervaren. Bewoners en bezoekers klagen bijvoorbeeld over rondslingerend afval in het gebied, maar ook over groepen jongeren die zich rondom deze plekken ophouden. Raadslid Andrea Poelstra: “Er hebben ons zelf verhalen bereikt dat er door deze jongeren afval uit de containers wordt gehaald waarmee bezoekers van het winkelcentrum bekogeld worden. Wij zijn benieuwd wat het college aan deze problematiek gaat doen.”

Wethouder Mirjam Wijnja: “We kunnen aan verschillende knoppen draaien”

Wethouder Wijnja vertelt dat er in de gemeente containers zijn te vinden voor restafval, textiel, glas en papier. Deze containers worden geleegd als ze voor minimaal tachtig procent gevuld zijn. “We kunnen dit in de gaten houden door middel van een volmeldsysteem (een systeem dat een melding geeft als de container vol is, red.) dat ons een seintje geeft als de tachtig procent bereikt wordt”, vertelt Wijnja. “Dat is voor ons een knop waar we aan kunnen draaien. De andere mogelijkheid die we hebben om deze problemen voor te zijn is om er voor te zorgen dat er voldoende containers zijn. Op basis van de data zien we dat er voldoende containers zijn.”

“Technische problemen bij papiercontainers”

De containers voor restafval en papier worden zeven dagen per week geleegd, leging van de glas- en textielcontainers vindt van maandag tot en met vrijdag plaats. “Bij de papiercontainers hebben we technische problemen gehad met het volmeldsysteem. Dit systeem gaf ons geen seintje als de tachtig procent werd bereikt. Dit probleem is inmiddels opgelost. Daarnaast hebben we problemen gehad met het voertuig dat deze specifieke containers leegt. Deze week hebben we een nieuw voertuig in gebruik genomen, waardoor de problemen bij papiercontainers vanaf nu opgelost zouden moeten zijn.”

Prullenbakken legen op zondag”

Wijnja noemt de overlast die ervaren wordt vervelend. “Wij weten dat mensen het vervelend vinden als containers vol zijn. Je loopt met je afval naar een container, en dan blijkt het vol te zitten. Wat moet je dan?” Vanwege de situatie is er daarom besloten om tot en met oktober ook op zondagen prullenbakken te legen en bijplaatsingen te verwijderen.

“Overlast van jongeren is bij ons niet bekend”

De overlast waar D66 naar verwijst is voor de wethouder onbekend. “De plek die genoemd wordt, wordt regelmatig meegenomen in de rondes die de jeugd boa’s maken. De overlast is bij hen niet bekend. We hebben bij WIJ Groningen gevraagd of deze situatie bij hen bekend is, maar wij hebben hen daar ook niet over gehoord. Wat we afgesproken hebben is dat we de situatie de komende tijd extra in de gaten houden. Ook is er afgesproken dat als een container vol is, dat er dan door boa’s een melding wordt gemaakt.”

“Ik ken mensen die boetes hebben gekregen voor bijplaatsingen”

De wethouder benadrukt dat bijplaatsingen bij containers illegaal zijn. “Boa’s handhaven hier op. Als het gaat om afval dat herleidbaar is, dan schrijven we daar bekeuringen voor uit. Ik ken persoonlijk mensen die zo’n boete hebben ontvangen.” Daarnaast hebben inwoners volgens Wijnja ook zelf een verantwoordelijkheid. “Als je ziet dat een container vol is, meld het bij de gemeente, bijvoorbeeld via een wijkpost.” Online vind je meer informatie over storingen en problemen met containers op deze website.