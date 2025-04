Te veel PFAS in bodem en water bij vliegveld Eelde: ‘Drinkwater voor Groningen is veilig’

Bij het vliegveld in Eelde zijn te hoge concentraties PFAS gevonden in de bodem en in sloten. Waterbedrijf Groningen laat weten dat inwoners van onze gemeente zich geen zorgen hoeven te maken over het drinkwater. Wel gelden er voorzorgsmaatregelen in de directe omgeving van de luchthaven.

De vervuiling is vooral gevonden bij de oude oefenplaats van de luchthavenbrandweer. Vermoedelijk komt dit door blusschuim dat daar vroeger is gebruikt. PFAS zijn schadelijke stoffen die bijvoorbeeld in blusschuim zaten. Ze kunnen slecht zijn voor mensen, dieren en planten.

Er is op dit moment geen acuut gevaar voor de gezondheid. Uit voorzorg wordt afgeraden om water uit de sloten en het Bongveentje te gebruiken of er dieren in te laten zwemmen. Ook wordt geadviseerd om geen vis uit deze sloten te eten.

Drinkwater voor onze gemeente blijft veilig

Volgens Waterbedrijf Groningen zijn er verhoogde concentraties PFAS aangetroffen aan de rand van het grondwaterbeschermingsgebied dat grenst aan het luchthaventerrein. Voor zover bekend heeft dit geen directe invloed op de drinkwatervoorziening bij Glimmen (De Punt). Hier komt een deel van het drinkwater voor Groningen vandaan.

De productielocatie ligt buiten het besmette gebied en wordt volgens het waterbedrijf voortdurend gecontroleerd. De reistijd van grondwater vanaf de rand van het gebied tot de bron is bovendien zo’n 50 jaar. Mede daarom garandeert het waterbedrijf dat het drinkwater aan alle wettelijke normen voldoet.