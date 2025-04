Te veel kosten vanwege chronische ziekte, vraag vergoeding van 400 euro aan

Foto: Ellen Grondijs

Ben je chronisch ziek of heb je een kind dat chronisch ziek is? En moest je vorig jaar het volledig eigen risico betalen? Dan kun je tot 1 december 2025 gebruik maken van een vergoeding van 400 euro. De vergoeding is aan te vragen bij de gemeente.

De kosten die je moet betalen als chronisch patiënt kunnen behoorlijk oplopen, maar met een meerkostenregeling geeft het mensen net wat meer ademruimte. Inwoners uit de gemeente hebben straks minder moeite meer met het betalen van hun dieet, extra huiswerkbegeleiding of een kledingslijtage door een lichamelijke beperking.

De vergoeding kan één keer per jaar worden aangevraagd. Het WIJ-team staat voor mensen klaar die moeite hebben met het aanvragen van de regeling. Hoe je de vergoeding kunt aanvragen en welke voorwaarden zijn gesteld, kun je vinden op de website van de gemeente.