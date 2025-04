Tbs’er Van Mesdagkliniek keert niet terug van verlof, speciaal rechercheteam start zoektocht

By Wutsje (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Een speciaal rechercheteam is op zoek naar een 45-jarige tbs’er die afgelopen vrijdag niet terugkeerde na verlof in de Van Mesdagkliniek. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zondag.

Volgens de krant gaat het om een man die veroordeeld is voor een zedendelict. Voorafgaand aan zijn verlof zou hij een betaalpas van zijn afdeling hebben gepakt. Ook zou hij aan personeel en mede-tbs’ers op de afdeling hebben laten weten dat hij niet van plan was om terug te keren na zijn verlof. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er sinds vrijdag een tbs’er uit de kliniek spoorloos is.

Om de man te vinden is FASTNL ingezet. Dit is een onderdeel van de Dienst Landelijke Recherche dat gespecialiseerd is in het opsporen en aanhouden van voortvluchtige criminelen en ontsnapte of niet teruggekeerde tbs’ers.