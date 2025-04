Tbs’er steekt mede-patiënt neer in Van Mesdagkliniek

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

In de Van Mesdagkliniek vond zondagavond een ernstige steekpartij plaats tussen twee patiënten. Een van de patiënten is met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.

De Van Mesdagkliniek bevestigt het steekincident dinsdagmiddag. Het voorval vond plaats op een sportveld op het terrein van de kliniek. Hoe de steker aan zijn wapen kwam en waarom er is gestoken is niet bekend.

Volgens De Telegraaf is de verdachte van het steekincident Malek F. Hij stak in 2018 drie mensen neer in Den Haag en kreeg tbs opgelegd. De Van Mesdagkliniek wil niet bevestigen dat het om F. gaat vanwege de privacy.

De kliniek laat wel weten dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het incident. Daarnaast zijn er passende maatregelen getroffen en wordt er aangifte gedaan.

Het is de tweede keer in een paar dagen tijd dat de Van Mesdagkliniek in het nieuws komt vanwege een incident. Afgelopen vrijdag keerde een patiënt die op onbegeleid verlof mocht niet op tijd terug. Hij werd later aangehouden in Arnhem.