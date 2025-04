Tafeltennissers GTTC zien kampioenschap aan hun neus voorbij gaan in ware thriller

Het is de tafeltennissers van GTTC dit weekend niet gelukt om kampioen te worden in de Derde Divisie A. In de laatste wedstrijd van het seizoen werden er te weinig punten gepakt in de wedstrijd tegen Red Stars 2.

Voor de neutrale sportliefhebber was de finale van het seizoen in de Derde Divisie eentje om van te watertanden. Op de laatste speeldag waren er drie teams in de race om het kampioenschap. Bij aanvang stonden de Groningse tafeltennissers op de eerste plaats in de competitie met 74 punten. De concurrenten ONI en TTV Ede 2 hadden beide 70 punten.

“Vol overtuiging hebben we ons voorbereid”

“Op voorhand wisten we dat het niet makkelijk zou worden”, vertelt Wessel Knobbe van het team. “Wij moesten het opnemen tegen Red Stars 2, wat op papier een lastigere tegenstander is dan waar ONI en TTV Ede het tegen op moesten nemen. Maar vol overtuiging hebben we ons voorbereid op de wedstrijd en we hebben onze uiterste best gedaan. Ik denk dat het van tevoren ook niet te voorspellen was wie er kampioen zou worden. Naar mijn mening maakte iedereen evenveel kans.” De wedstrijd die GTTC speelde vond later op de dag plaats dan de wedstrijd van de concurrenten. “We hebben afgesproken om er niet naar te kijken, want dan komt er nog meer spanning bij.”

“Alle scenario’s waren mogelijk”

Vier punten verschil lijkt veilig, maar Knobbe vertelt dat het bij het tafeltennis marginaal is. “Je speelt met vier personen in een team. Als speler speel je tegen drie tegenstanders van het andere team. Tegen één persoon speel je niet. In totaal zijn er bij deze wedstrijden twaalf punten te verdelen. Het wordt afgesloten met een dubbelspel, waar het dertiende punt vergeven wordt. Dus op voorhand was duidelijk dat alle scenario’s mogelijk waren. Het kon echt alle kanten op gaan.”

Uiteindelijk ging het kampioenschap aan de neus van de Groningers voorbij. Er werd weliswaar met 8-5 gewonnen van Red Stars 2, maar de concurrenten pakten meer punten. ONI werd kampioen. TTV Ede 2 pakte de tweede prijs en de derde plaats was er voor GTTC.

Luister naar presentator Wesley Ferwerda in gesprek met Wessel Knobbe: