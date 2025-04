Subsidie voor kleine ondernemers die vastgelopen zijn door schade of versterking

Foto: Sebastiaan Scheffer

De provincie Groningen stelt een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar voor kleine ondernemers die door een aardbevingsschade- of versterkingstraject zijn vastgelopen. Vanaf 12 mei kunnen zij een subsidieaanvraag indienen.

De eerste openstelling van de regeling loopt van 12 mei tot en met 11 augustus. “De subsidie is bedoeld voor kleine ondernemers met schade of versterking”, schrijft de provincie. De provincie definieert een kleine ondernemer als een bedrijf met minder dan tien werknemers en een jaarbalans van maximaal twee miljoen euro. Ondernemers komen voor de subsidie in aanmerking als zij een versterkingsadvies hebben ontvangen waarin staat dat werkzaamheden nodig zijn, of als ze erkende schade hebben binnen een vooraf bepaald postcodegebied.

Ondernemers kunnen maximaal tachtig procent subsidie krijgen voor hun investeringen zoals machines, installaties of apparatuur. Het maximale bedrag wat aangevraagd kan worden is 50.000 euro. De openstelling kan eerder sluiten als het subsidieplafond bereikt is. De subsidie is onderdeel van de Investeringsregeling van het Mkb-programma. Het Mkb-programma is een initiatief van de provincie Groningen, gemeenten en ondernemers om bedrijven in het aardbevingsgebied te ondersteunen. Meer informatie over het programma vind je op de website van het Mkb-programma..