Subsidie voor kleine Groningse ondernemers met aardbevingsschade of -versterking

Foto: Sebastiaan Scheffer

De provincie Groningen heeft vandaag ingestemd met het invoeren van de Investeringsregeling van het Mkb-programma. Met deze regeling kunnen kleine Groningse ondernemers met schade of versterking een subsidieaanvraag indienen.

De regeling is voor ondernemingen met minder dan tien werknemers en een jaarbalans van minder dan 2 miljoen euro. De ondernemer moet erkende schade hebben binnen een specifiek postcodegebied of al een versterkingsadvies hebben ontvangen waarin staat dat werkzaamheden nodig is.

De subsidie bedraagt maximaal 50 duizend euro. Het geld kan gebruikt worden voor verschillende investeringen, waaronder de aankoop van machines, installaties of apparatuur. Ondernemers kunnen maximaal tachtig procent van deze investeringen gesubsidieerd krijgen.

Aanvraag

Voor de eerste subsidieronde is een budget van 4 miljoen euro beschikbaar. De ronde start op maandag 12 mei 09.00 en eindigt op 11 augustus 23.59 uur, tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt. Op de website van provincie Groningen staat een overzicht van alle voorwaarden waaraan de ondernemer moet voldoen.

Mkb-programma

Het Mkb-programma is een samenwerking tussen de provincie Groningen, ondernemers, de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Eemsdelta en Het Hogeland en de Rijksoverheid. Het programma is bedoeld om ondernemers met een schade- of versterkingstraject te ondersteunen met onder andere gratis begeleiding. Meer informatie over het totale Mkb-programma is te vinden op de website van het programma.