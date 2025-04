Studenten van Noorderpoort leveren bijdrage aan Bevrijdingsfestival Groningen

Foto: Ronnie Zeemering via Bevrijdingsfestival Groningen

Op 5 mei leveren studenten van het Noorderpoort een bijdrage aan het Bevrijdingsfestival in Groningen. De studenten tonen op de Jongeren Area op het festival hun creatieve interpretaties ter gelegenheid van de 80-jarige bevrijding.

Een hoogtepunt van de dag is de opening van het festival, waarbij studenten van het Noorderpoort samen met het Haydn Jeugdorkest optreden.

De organisatie van het bevrijdingsfestival is enthousiast over de samenwerking met de studenten. “De frisse blik van jonge makers op vrijheid is precies wat we nodig hebben bij de herdenking van 80 jaar bevrijding. De creativiteit en het enthousiasme van de Noorderpoort-studenten brengen een unieke dimensie aan het festival die perfect past bij deze bijzondere jubileumeditie”, vertelt Ebel Jan van Dijk, directeur van het Bevrijdingsfestival Groningen.

Het festival

Noorderpoort kijkt met veel trots naar de eerste samenwerking met het festival: “In dit project werken studenten uit diverse opleidingen samen aan een eigendraadse, creatieve verkenning van het thema vrijheid. Door elkaars perspectieven te leren kennen en samen te creëren, ontwikkelen ze nieuwe inzichten. En hoe tof is het om deze te mogen delen met het publiek van het Bevrijdingsfestival.”

De Jongeren Area waar de studenten van Noorderpoort optreden, is in samenwerking met Kunstbende en Poëziepaleis. Studenten van diverse opleidingen waaronder ruimtelijk vormgever, AV-specialist, muzikant, mediavormgever, content creator en medewerker evenementenorganisatie, hebben samen een gevarieerd programma samengesteld met onder andere exposities van levensgrote kunstuitingen en muziekoptredens.