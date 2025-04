Foto Patrick Wind 112groningen.nl

Enkele studenten in de Gelkingestraat moesten maandagavond de straat op omdat er mogelijk koolmonoxide in hun huis aanwezig was.

Enkele maanden geleden werd ook al een melding van koolmonoxide vanuit de woning gedaan.

De brandweer heeft metingen verricht en heeft het huis geventileerd. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk sprake was van koolmonoxide.