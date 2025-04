Student Hanze krijgt geen derde kans om af te studeren

Foto: Joris van Tweel

Een student van de Hanzehogeschool Groningen krijgt geen derde kans om haar afstudeeropdracht opnieuw te maken. De Raad van State heeft haar beroep ongegrond verklaard.

De student had in februari 2024 een knieoperatie en moest zes weken revalideren. Ondanks haar herstel werkte ze aan haar afstudeeropdracht. De eerste versie voldeed niet aan de citeerregels en werd daarom niet beoordeeld. De tweede poging, in mei, werd als onvoldoende bestempeld.

Omdat ze in september wilde beginnen aan een nieuwe opleiding, vroeg ze een derde kans aan. De examencommissie wees dit af en vond dat haar fysieke problemen niet de enige reden waren voor het mislukken van de opdracht.

De Raad van State is het met de examencommissie eens. Iedere student krijgt twee pogingen en die heeft zij gehad. De student moet nu haar afstudeerstage opnieuw doen, wat leidt tot studievertraging. Volgens de rechter is dat niet oneerlijk, omdat dat de normale consequentie is van niet slagen.