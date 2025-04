Streep door paasvuur in Noordlaren, Onnen houdt hoop: “We doen de regendans”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het paasvuur in Noordlaren gaat dit jaar niet door. De organisatie in het dorp heeft dinsdag een streep gezet door het evenement. In Onnen houdt men ondertussen hoop dat het paasvuur daar wel door kan gaan.

“We hebben besloten om het niet door te laten gaan”, vertelt Mark Wieland van de organisatie in Noordlaren. “We hebben vandaag met de gemeente gebeld. Zij vertelden dat er gisteren contact is geweest met de brandweer en dat het advies onveranderd is. Op dit moment mag een paasvuur in de gemeente Groningen niet gehouden worden. Dat heeft ons doen besluiten om het evenement niet door te laten gaan.”

“Pasen zonder paasvuur is geen Pasen”

Wieland noemt het zuur. “Vorig jaar hebben we geen paasvuur kunnen organiseren omdat de commissie die het organiseert besloten had om te stoppen. Daarnaast viel Pasen vorig jaar heel vroeg, waardoor er weinig snoeiafval was. Dit jaar is er weer een volledig bestuur, bestaande uit zeven personen, en was het de bedoeling om het weer plaats te laten vinden. Voor een dorp als Noordlaren is een paasvuur belangrijk. In de aanloop wordt samen de paasbult opgebouwd en op Paaszondag wordt het vuur ontstoken en maken we er een gezellige avond van. Het verbindt. Het is gezellig. Pasen zonder paasvuur is eigenlijk geen Pasen.”

“Nog geen paasbult opgebouwd”

Het paasvuur gaat vergezeld met het eten van een hamburger en het drinken van een drankje. “Deze inkopen hadden we nog niet gedaan. We wilden eerst groen licht hebben van de gemeente. Als dat vandaag was gekomen, dan waren we als de wiedeweerga aan de slag gegaan. Dat geldt ook voor de paasbult. Die is er namelijk nog niet. Dus we hoeven ook niks op te ruimen. Ook dat hadden we op een mooie manier geregeld. In voorgaande jaren moesten mensen betalen om snoeiafval te storten. Dit jaar was het de bedoeling om dit gratis te doen, met de mogelijkheid tot een vrijwillige donatie in een melkbus. Maar we hopen nu op volgend jaar. Pasen valt dan wat vroeger. Hopelijk kunnen we er dan wel weer een prachtig evenement van maken.”

Lars Berends (Onnen): “Er is vanavond al flink wat neerslag gevallen”

Even verderop in Onnen houdt men ondertussen hoop. “De afgelopen uren is er al flink wat neerslag gevallen”, vertelt Lars Berends van het organiserende Dieverdoatsie. “In het begin hoosde het even. Dat is ongunstig. De wekenlange droogte heeft de grond hard gemaakt, waardoor het water bij zulke buien wegstroomt. Maar op dit moment valt er lichte regen. Dat is ideaal. Ook de komende dagen worden er nog buien verwacht. Dus ik ben hoopvol gestemd.”

“Wellicht kunnen we de regendans doen?”

In Onnen houden ze de berichtgeving ook in de gaten. “De communicatie vanuit de gemeente is heel goed. Vandaag kregen we als organisatie het bericht dat er nog altijd een ‘fase 2’ geldt. Dat betekent dat paasvuren op dit moment niet worden toegestaan. Maar in de communicatie staat ook dat als er nog flink wat neerslag valt, dat dit advies bij kan worden gesteld. En dat is waar wij op hopen. In het dorp doen we de regendans.”

Het paasvuur in Onnen vindt op Paaszondag plaats. Komende zaterdag kan er nog snoeiafval gestort worden op de locatie.

