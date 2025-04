Stralend zonnig en aangenaam weer tot weekend, daarna koeler

Foto: Joris van Tweel

Tot en met het weekend staat niets de stralen van de zon in de weg. Het wordt aangenaam warm en neerslag is niet in de buurt. Maar tijdens het komende weekend wordt het koeler met wat meer bewolking.

Door Johan Kamphuis

Het is donderdag stralend zonnig en wordt het 18 of 19 graden. Er waait een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3. Vrijdag is het wederom zonnig en zeer zacht met 17 of 18 graden. De wind komt uit het noordoosten is matig, windkracht 3 tot 4.

Tijdens het weekend blijft het vrij zonnig met nu en dan wat wolkenvelden. Het wordt een stuk koeler met 10 tot 12 graden. De nachten worden frisser met kans op grondvorst.

Komt er nog weer eens een bui of blijft het voorlopig droog? Voor de verdere vooruitzichten na het weekend: kijk op de weerpagina.