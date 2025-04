Straatfotografie centraal op expositie: “We zijn wel een beetje verrast”

In galerie LiCHTZONE aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat opent zondag de expositie ‘Project Straatfotografie’. Volgens Jan Kruise konden voor de expositie foto’s ingediend worden.

Jan, is daar ook veel gehoor aan gegeven?

“In het begin van het jaar zijn we druk bezig gegaan met werven. Uiteindelijk zijn er ook een groot aantal inzendingen binnengekomen. Wel hebben we aanvankelijk een foutje gemaakt in de oproep. Op een gegeven moment ontstond er de illusie dat mensen negentig euro moesten betalen voordat ze gekozen zouden worden. Maar dat was niet juist. Uiteindelijk hebben we net iets meer aanmeldingen gekregen dan we op de expositie kwijt konden.”

Wat wordt precies bedoeld met straatfotografie?

“Het is één van de oudste vormen van fotografie. De eerste foto met mensen erop stamt al uit 1838. Op deze foto zien we een Parijse boulevard met geen mens op straat, op twee vage figuren na. Dat die menselijke gestalten herkenbaar zijn, is omdat ze toevallig net tijdens de minutenlange opname een poosje min of meer stil stonden: een schoenpoetser en zijn klant. Alle anderen zijn door hun beweging en de lange belichtingstijd onzichtbaar geworden. Dat is typisch straatfotografie. Met straatfotografie vertel je een verhaal over mensen op straat die vaak niet weten dat ze gefotografeerd worden.”

Jullie hebben veel inzendingen ontvangen. Hoe selecteer je de werken?

“We hebben een vaste commissie die de werken beoordeeld. Vaak denken mensen dat als hun werk niet geselecteerd wordt, dat het niet goed genoeg is, of niet mooi genoeg is. Maar zo werkt het niet. Als je een expositie samenstelt, dan zoek je samenhang. Dan zoek je werken die bij elkaar passen, en die binnen het thema passen. Zo zijn we ook dit keer te werk gegaan.”

Ben je ook verrast door de inzendingen?

“Toch wel. Francien Scheen kwam met een heel kleurrijk werk dat zich in grote, ronde lijsten bevindt. Dat hadden we niet verwacht. Je organiseert een expositie, waarbij we er vanuit waren gegaan dat zich vierkante werken zouden aandienen. En dan komt iemand met zoiets. Dat was wel even slikken. Want het is echt wat anders. Maar toen we gingen selecteren en het vervolgens gingen plaatsen, bleek het perfect te passen.”

Ben je nu ook zenuwachtig voor zo’n opening?

“Nee. We organiseren hier vaker exposities. Daarnaast zijn de werken sinds afgelopen woensdag al te zien. Vandaag is dan de officiële opening en dat is vooral mooi en gezellig. We maken er ook echt een feestje van. Er is een toespraak en er zullen hapjes en drankjes zijn. En zo’n opening is een heel mooi middel om mensen met elkaar in contact te brengen: exposanten, bezoekers. Het wordt heel gezellig.”

De expositie is tot en met 27 april te zien.

Kruise was zaterdag te gast in het radioprogramma Laan & De Vries. Kruise vertelt dat de zoektocht in februari begon: