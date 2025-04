Stichting Lutje Geluk krijgt 2500 euro van Ladies’ Circle

Serviceclub Ladies’ Circle Groningen heeft tijdens een benefietfeest ruim 2500 euro opgehaald voor Stichting Lutje Geluk.

Ladies’ Circle Groningen is een informele groep van vrouwen tot 45 jaar uit Groningen en omgeving met verschillende beroepsgroepen en achtergronden. Ze houden zich onder meer bezig met serviceprojecten. Het bedrag is opgehaald tijdens een benefietfeest in Strandpaviljoen Paterswoldsemeer.

Stichting Lutje Geluk maakt uitjes mogelijk voor gezinnen in Groningen die dat zelf niet kunnen betalen. Bestuurslid Geja Hagedoorn: “We zijn ontzettend blij. Met dit bedrag kunnen we nog meer kinderen in Groningen een onvergetelijke dag bezorgen.”