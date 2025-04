Sterrenkundige Jeffrey Bout: “Als deze ster ontploft, is hij zo helder als de maan!”

Foto: Peter Schmidt via Pixabay

De sterrenhemel blijft magisch, en gelukkig hebben we elke eerste dinsdag van de maand sterrenkundige Jeffrey Bout in de studio! Tijdens de Ochtenshow nam hij ons weer mee door de mooiste hemelverschijnselen van de komende weken.

Dit keer besteedde Jeffrey onder andere aandacht aan de zichtbaarheid van Mars en Jupiter, een toneelstuk over NASA-astronaut Judy Resnik en de meest nabijgelegen superreus, Betelgeuze. Deze staat op ontploffen, naar schatting tussen nu en twintigduizend jaar, dus misschien moet je nog even geduld hebben om dat spektakel te kunnen aanschouwen!

In de toekomst nieuwsgierig over alle hemelverschijnselen? Elke eerste dinsdag van de maand is Sterrenkundige Jeffrey Bout bij de OOG Ochtendshow te horen!