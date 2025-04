Stationsweg wordt mega-halte en busparkeerplaats tijdens spoorstremming, Qbuzz maakt ‘slimme buslijnen’

Foto via Groningen Bereikbaar

Vanaf 10 mei verandert de Stationsweg twee maanden lang (64 dagen) in een grote bushalte. Tegelijk wordt de straat ook gebruikt als parkeerplaats voor bussen. Dat is nodig om de vele treinvervangende bussen te huisvesten en tegelijk plek te maken voor bouwverkeer.

Tijdens Operatie Groningen Spoorzone (van zaterdag 10 mei t/m zaterdag 12 juli) vinden grootschalige werkzaamheden aan het spoor en rond het Hoofdstation plaats. In deze periode rijden er in verschillende fases geen of minder treinen. Wanneer reizigers geen gebruik kunnen maken van de trein, zetten NS en Arriva vervangend busvervoer in.

Tijdens de spoorstremming stoppen onder meer de Arriva-bussen naar Roodeschool, Eemshaven, Delfzijl en Zuidhorn op de Stationsweg. Bussen van en naar station Europapark, Assen, Veendam en Bad Nieuweschans stoppen op het Emmaplein.

Rustplaats voor bussen en chauffeurs

Zowel de reguliere bussen als de treinvervangende bussen moeten een plek krijgen, maar de ruimte is beperkt. Helemaal omdat een deel van het busstation ook gebruikt moet worden voor bouwverkeer en materieel.

Daarom wordt een deel van de Stationsweg tijdens de spoorstremming ook gebruikt als rangeerplaats: een zogenaamde ‘busbuffer’. Buschauffeurs kunnen hier pauze houden of van dienst wisselen.

Auto’s alleen welkom voor ‘Kiss and Ride’

Door het vele busverkeer is de Stationsweg afgesloten voor auto’s. Alleen taxi’s, Kiss&Ride-verkeer, bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers mogen er nog langs. Het overige verkeer wordt omgeleid via de zuidelijke ringweg. Aan beide kanten van de weg staan verkeersregelaars.

Op de onderstaande kaart (van Groningen Bereikbaar) is een overzicht te vinden van de indeling van de Stationsweg tijdens Operatie Groningen Spoorzone.

‘Knip’ in Stationsweg zou permanent kunnen worden

Als de inrichting van het Stationsplein goed werkt tijdens de spoorstremming, kan het zijn dat de gemeente Groningen besluit om het autoverkeer op termijn permanent te weren van de Stationsweg.

De gemeente ziet de stremming als een ‘test’ om te onderzoeken hoe het verkeer zich gedraagt als de weg niet langer open is voor doorgaand verkeer. De gemeente denkt erover om rond 2028 of later een definitieve ‘knip’ in te voeren op de Stationsweg.

In dat geval mogen alleen hulpdiensten en bestemmingsverkeer er nog rijden. Er zijn al onderzoeken gedaan naar het effect van zo’n afsluiting, waarbij ook rekening is gehouden met nieuwe woningen, kantoren, winkels (het Spoorkwartier) en de nieuwe bus-onderdoorgang.

‘Slimme buslijnen’

In de bus wordt het tijdens de spoorstremming van 64 dagen waarschijnlijk een stuk drukker in en om de stad. Daarom zet Qbuzz ‘slimme buslijnen’ in, zodat zoveel mogelijk reizigers zonder extra overstap op hun bestemming kunnen komen.

Qbuzz koppelt onder meer enkele streeklijnen aan elkaar via station Europapark. Zo ontstaat er met de lijnen 178 en 61 één lange busverbinding tussen Appingedam en Uithuizen. Datzelfde gebeurt met de lijnen 76 en 65, die Hoogezand via Europapark verbinden met Zoutkamp.

Daarnaast doen ook de lijnen 178, 76, 61 en 65 Europapark aan voor de overstap op de trein naar Zwolle. Tijdens de spits rijdt er ieder kwartier een bus tussen Europapark, het Hoofdstation en het Zuiderdiep.

Lijn 110 rijdt in de ochtend- en middagspits tussen Assen en station Europapark in plaats van het Hoofdstation, om de scholen in De Wijert te ontsluiten. Op drukke momenten wordt naast lijn 171 een extra lijn toegevoegd vanaf Veendam en Hoogezand (lijn 106) met een snelle route naar Zernike.

Op de onderstaande kaart is een overzicht te vinden van de buslijnen tijdens Operatie Groningen Spoorzone