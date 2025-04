Station Groningen Europapark maakt zich op voor drukte tijdens spoorstremming Hoofdstation

Foto Andor Heij. Station Europapark

Station Groningen Europapark krijgt deze zomer veel meer reizigers te verwerken dan normaal. Van 10 mei tot en met 12 juli stoppen hier alle treinen van en naar Zwolle, Veendam en Bad Nieuweschans, omdat het Hoofdstation dan geen treinen kan ontvangen. Daarom worden er de komende tijd extra voorzieningen geplaatst.

Het station tijdelijk het begin- of eindpunt van veel treinreizen. Omdat de spoorstremming bij het Hoofdstation al lang op de planning staat, wordt er al zo’n twee jaar gewerkt aan de voorbereidingen.

Omdat Europapark een klein station is, worden extra voorzieningen geplaatst. Zo komen er fietsenrekken bij op een grasveld aan de Boumaboulevard. Ook worden er toiletvoorzieningen neergezet, want die zijn er nu nog niet. Een kiosk komt er niet, maar koffie is wel te krijgen in de buurt.

Tijdens de werkzaamheden komt er ook meer personeel naar Europapark. Servicemedewerkers van NS en Arriva, schoonmakers voor station en servicemedewerkers voor de treinen. Al die medewerkers moeten ook een personeelsruimte hebben, dus er komen units om hen te huisvesten.

Reizigers kunnen het station straks bereiken met bussen vanaf station Groningen. Die rijden heen en weer, met mobiele in- en uitcheckpalen erbij. Ook zijn er extra taxi’s en meer OV-fietsen beschikbaar.