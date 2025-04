Startsein gegeven voor bouw ‘Thuis in de Zeilen’

Foto: Koos Boertjens (noordinbeeld.nl)

Toekomstige bewoners waren dinsdag getuige van het feestelijk startsein voor de bouw van het project ‘Thuis in de Zeilen’ in Meerstad.

Woonwijk De Zeilen ligt in het noordoosten van Meerstad en bestaat uit eilanden in het Woldmeer. De wijk ligt tussen de sluisverbinding en het natuurgebied Harksteder Broeklanden. Er komen in totaal 600 woningen.

Het plan van VanWonen bestaat uit 35 duurzame koopwoningen, elk met een tuin. Er wordt gewerkt met houtskeletbouw. Alle woningen zijn inmiddels verkocht. De oplevering staat gepland voor volgend jaar.