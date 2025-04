Stadsnatuurwandeling voert langs vuurwants en sporkehout: “Er is geen vuilboom te bekennen”

Adri en Hilly geven uitleg tijdens de wandeling. Foto: ingezonden

In de Oosterparkwijk vond zondagochtend een stadsnatuurwandeling plaats. Onder leiding van gidsen Adri en Hilly kreeg een groep geïnteresseerden informatie over verschillende wetenswaardigheden die in deze tijd van het jaar te zien zijn.

Hilly, was er veel belangstelling voor de wandeling?

“Er is zoveel animo dat we al een tijdje werken met een wachtlijst. Als we een wandeling organiseren, dan kunnen mensen zich van tevoren inschrijven. Het maximum aantal deelnemers is twintig. Tijdens de wandeling doen we verschillende stationnetjes aan waar Adri en ik wat vertellen. We vinden het belangrijk dat iedereen dit goed kan verstaan, en daarnaast dat de groep niet te groot is, zodat het geen consequenties heeft voor andere verkeersdeelnemers. Vanochtend kwamen er echter toch een aantal mensen extra aanlopen. We hebben hen niet weggestuurd, en daarom zijn we uiteindelijk met 22 mensen op pad gegaan. Dat er zoveel belangstelling is, is ook vooral te danken aan duurzaamheidscoördinator Ellen Beck. Zij stopt komende week, en dat vinden we ontzettend jammer. Zij is een echte verbinder en heeft de Oosterparkwijk echt op de kaart gezet.”

Toch moesten jullie even wachten voordat jullie op pad konden, hè?

“Het regende inderdaad. Onze wandeling begon bij Het Oude Politiebureau. In het gebouw hebben we even gewacht tot het droog werd. Dat gaf de tijd om een kaartspel te spelen waarin de vlinder centraal stond. Vanaf het JOP zijn we naar het Damsterdiep gelopen. Daar hebben we verteld over de rivierprik. De rivierprik is geen vis, maar een rondbek. Het beest is 350 miljoen jaar geleden ontstaan, dus nog voor de dinosaurussen. Wat veel mensen niet weten is dat het langs onze wijk zwemt, als enige plek in Noord-Nederland. Bij Gasteren paren ze. De kleintjes die uit de eieren geboren worden beginnen als een soort larve, waarbij ze in eerste instantie onder de grond leven. Op een gegeven moment zwemmen ze naar de zee, waar ze het bloed opzuigen van de kabeljauw. Vervolgens komen ze naar de binnenwateren. Het is iets heel bijzonders.”

Bij het Damsterdiep was nog meer te zien, hè?

“Op deze plek kwamen geschiedenis en toekomst samen. Bij het einde van de Tweede Wereldoorlog was onder andere de oostwand van de Grote Markt in puin geschoten. Dit puin is gebruikt om het Damsterdiep mee te dempen. Op deze plek zijn lindebomen geplant, die in de toekomst naar het nieuwe Sluispark worden verplaatst. Wat het bijzonder maakt is dat bij deze bomen vuurwantsen leven. Deze vuurwantsen, een bontgekleurde soort die een overwegend helderrode kleur heeft met een karakteristiek patroon van zwarte lichaamsdelen en vlekken, kunnen tot wel een week aan het paren zijn. Dat is ontzettend bijzonder om te zien.”

En er was aandacht voor de vuilboom…

“Tijdens de wandeling, die na het Damsterdiep, via Stadshavens en EMG terug naar de Oosterparkwijk voerde, hebben we ook aandacht besteed aan bijen en vlinders. Dit weekend vindt de Nationale Bijentelling ook plaats. Wij hebben daarbij verteld dat er veel te weinig vuilbomen zijn. De vuilboom wordt ook wel sporkehout genoemd. Terwijl dit een hele belangrijke boom is. De boom bloeit namelijk het hele jaar, draagt bessen en verspreidt stuifmeel. Het is een superbelangrijke boom voor vlinders, maar toch wordt hij nergens aangeplant. In de Oosterparkwijk vind je op geen enkele plek deze boom. Laatst was er een discussie over de beplanting bij de zuidelijke ringweg. Men had beter voor deze boom kunnen gaan.”

Waarom kiest men niet voor de vuilboom, denk je?

“Het is niet de mooiste boom die je kunt vinden. En het is ook niet ongevaarlijk. Zowel de bessen als de bast zijn licht giftig. Als je de bessen per ongeluk eet, dan raak je aan de diarree. Maar het heeft wel een grote natuurwaarde.”

Tijdens de wandeling wordt er veel verteld. Komen jullie niet tijd te kort?

“Ergens wel. We hebben op een gegeven moment de route ook wat ingekort. Want we hebben bijvoorbeeld ook nog verteld over De Hunze. Deze liep vroeger door de Oosterparkwijk. We hebben proberen te laten zien waar de loop langs liep. En dat op deze plekken soms ook nog wateroverlast ontstaat. De Hunze is dan weliswaar verdwenen, maar het water niet. En we hebben verteld over de aalscholver. Heb je enig idee waarom de aalscholver zich na een duik opdroogt? Omdat hij niet zo’n goede waterafstotende vetlaag heeft als de meeste andere watervogels, moet hij na elke vissenjacht even in het zonnetje gaan zitten met gespreide vleugels om te drogen. Leuk om te weten, hè?”

Is het voorjaar voor jullie nu ook de mooiste periode van het jaar?

“Ja en nee. In het voorjaar begint alles te bloeien en te leven. Er gebeurt ontzettend veel. En er is veel te zien. Maar ik denk dat elk seizoen zijn charmes heeft. In de herfst gebeuren er ook hele mooie dingen. Dus eigenlijk zijn wij wel enthousiast over elk seizoen.”

Wanneer de volgende Stadsnatuurwandeling gehouden gaat worden, is op dit moment nog onbekend.