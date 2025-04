Stadskudde arriveert in de stad: “Banden van de vrachtwagen hadden te weinig grip”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Stadskudde is weer in de stad. Afgelopen dagen werden de schapen per vrachtwagen overgebracht van hun overwinteringslocatie in Drenthe naar de Zernike Campus. Echter ging die reis niet volgens een leien dakje.

“De schapen in deze kudden hebben dit voorjaar geen lammetjes gekregen”, laat de schaapsherder weten die de kudde begeleidt. “Omdat de meeste schapen afgelopen jaar ook in Groningen waren, gingen de dieren vrij makkelijk de vrachtwagen in. Toen eenmaal de dieren allemaal in de vrachtwagen waren, bleek er wel een klein probleempje te zijn. De banden van de truck hadden net te weinig grip om het voertuig aan het rollen te brengen. Gelukkig was er een tractor in de buurt die met de nodige pk’s de vrachtwagen aan het rollen heeft gebracht waardoor de chauffeur onderweg kon richting Groningen.”

De Stadskudde bestaat uit ongeveer 350 schapen. Tot en met komende herfst zullen ze in de stad verblijven waarbij ze ingezet worden om het openbaar groen kort te houden. “Het avontuur begon bij de Bunders op Zernike waar de schapen de vrachtwagen verlaten hebben. Vanaf deze plek zijn ze lopend naar het begrazingsperceel achter de Zernikebrug gebracht. Daar zullen ze de komende dagen blijven waar ze hun buikjes vol kunnen eten.”