Stadjers kunnen optreden verzorgen in Stationshal

Foto: Arend Jan Wonink

NS en Prorail stellen het hoofdstation een aantal dagen beschikbaar als cultureel podium voor de Stadjers.

Het hoofdstation is van zaterdag 10 mei tot zondag 13 juli niet of beperkt bereikbaar per trein. In die periode wordt er gewerkt aan het spoor.

NS en ProRail geven inwoners en gezelschappen de mogelijkheid om de historische stationshal als podium te gebruiken voor een optreden, voorstelling of presentatie. De beschikbare dagen zijn zaterdag 24 mei, zaterdag 22 juni en zondag 22 juni.

Belangstellenden kunnen zich tot 12 mei aanmelden bij NS, via fayette.smit@ns.nl.