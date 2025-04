Stadjer fietst Pieterpad binnen 24 uur voor goed doel: ‘Menselijk lichaam is beste apparaat ooit gemaakt’

Marinus Stuursma via Instagram (@mariusgeniuss)

Marius Stuursma uit Groningen heeft het Pieterpad binnen 24 uur gefietst. In totaal legde hij 580 kilometer af, van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg in Limburg. Daarmee haalde hij bijna 14.000 euro op voor Stichting Kabira, die zich inzet voor onderwijs in Oeganda.

Stuursma voltooide de tocht in 23 uur, 35 minuten en 44 seconden. Bloed, zweet en tranen voerden Stuursma over asfalt, kasseien, gravelpaden en blubberwegen, schrijft hij op Instagram over de monstertocht:

“Het menselijke lichaam is het beste apparaat dat er ooit is gemaakt. Wat ben ik dankbaar voor dit fenomenale avontuur. Maar ik was niet alleen. Daarom een enorm dankjewel aan iedereen die hier een steentje aan heeft bijgedragen.”

De fietstocht was als actie tijdens de ‘Wilde Week’ van Wilde Ganzen, een organisatie die projecten organiseert om wereldwijd armoede tegen te gaan. Het geld wat Stuursma ophaalde met zijn fietstocht (bijna 14.000 euro) wordt gebruikt voor de bouw van klaslokalen en sanitair in Oeganda.