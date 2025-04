Stadjer (28) krijgt drie jaar cel voor sextortion via datingsites

Foto: Rechtspraak.nl

Een 28-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Zutphen oordeelt dat hij tien slachtoffers heeft afgeperst en zeker acht anderen heeft geprobeerd af te persen. Van het geld wat hij met de afpersingen heeft verdiend, heeft de Stadjer zeker tienduizend euro witgewassen.

De werkwijze van de man was telkens dezelfde: hij benaderde andere mannen via een datingapp en ging daarna snel over naar chatten via WhatsApp. De man deed zich op datingsites voor als een vrouw. Hij begon seksueel getinte gesprekken. Sommigen deelden persoonlijke informatie of foto’s.

Later beweerde de man vervolgens dat de vrouw die hij speelde minderjarig was. Hij dreigde met het openbaar maken van de gesprekken en foto’s, en beschuldigde de slachtoffers van pedofilie. Dit zou hij openbaar maken als ze geen geld betaalden. Sommige slachtoffers werden daarna ook benaderd door nepaccounts met namen als ‘pedohunter’. Enkelen betaalden meerdere keren uit angst.

Waarschijnlijk meer slachtoffers

De man kwam vorig jaar juli op de politieradar en zijn huis werd doorzocht. Daarbij werden twee telefoons en een laptop in beslag genomen. Op die gegevensdragers trof de politie enkele duizenden bestanden aan die betrekking hebben op de datingapp. Het OM maakt daaruit op dat de Stadjer, naast de achttien personen die uiteindelijk aangifte deden, waarschijnlijk nog meer slachtoffers heeft gemaakt.

Drie jaar cel en voorwaardelijke straf ook uitzitten

De rechtbank gaat vooralsnog uit van achttien slachtoffers en neemt de strafeis van het OM (drie jaar celstraf) over. De man zat in zijn proeftijd van een eerdere straf. Daarom moet de Stadjer een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden nu ook uitzitten. Ook moet de Groninger in totaal ruim 8.000 euro schadevergoeding betalen aan meerdere slachtoffers.