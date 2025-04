Stadjer (27) krijgt 3,5 jaar cel voor bankhelpdeskfraude

Foto: Nikita Belokhonov via Pexels

Een 27-jarige man uit Groningen is vrijdag veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor bankhelpdeskfraude. De rechtbank in Assen acht hem schuldig aan het oplichten van vooral oudere mensen, samen met drie anderen, onder meer vanuit een vakantiehuisje in het Drentse Gasselternijveen.

De man vormde met de anderen een criminele groep. Ze deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en haalden zo in totaal enkele tonnen weg bij hun slachtoffers. De fraude werd onder meer gepleegd vanuit vakantiehuisjes in Gasselternijveen, Emmen en Appelscha. Dat gebeurde in wisselende samenstellingen.

In december 2023 werd de Stadjer met de andere drie veroordeelde mannen aangehouden. In een vakantiehuisje werd een soort callcenter gevonden, met laptops, headsets en veel telefoons en simkaarten. De mannen gebruikten lijsten met persoonsgegevens van ouderen en werkten met vooraf opgestelde belscripts. Daarmee wisten ze het vertrouwen van slachtoffers te winnen.

De totale buit is onbekend. Het OM schatte die een maand geleden op ruim 150.000 euro, buitgemaakt bij tientallen slachtoffers. Het openbaar ministerie eist een maand geleden 4,5 jaar cel tegen de Groninger. De rechter acht echter niet alle zaken bewezen en komt daarom tot een lagere straf. Maar de rechtbank nam wel in acht dat de Groninger al eerder werd veroordeeld voor gelijksoortige misdrijven.