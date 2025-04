Stadgids Titus Akkermans: “Die Grote Markt, daar wordt al eeuwen ons belang verdedigd!”

Foto via Gemeente Groningen

De Stad Groningen is druk aan het veranderen. Dat is echter niet alleen vandaag de dag aan de orde, want in het verleden is ook al heel veel veranderd. En vaak hebben gebeurtenissen uit het heden een binding met het verleden. Stadsgids Titus Akkermans komt iedere tweede donderdag van de maand bij ons langs in de studio om hierover te vertellen, en dook deze keer in de bestuurlijke geschiedenis van Groningen!

Vanwege de voordracht van Roelien Kamminga als nieuw beoogd burgemeester van de Gemeente Groningen dook Titus in de archieven om de geschiedenis van het ambt in Stad eens even bijlangs te gaan. Vanaf het jaar 1040, toen de naam ‘Villa Cruoninga’ voor het eerst opdook, neemt de stadsgids je mee op reis langs perioden met vier burgemeesters, een burgemeester die maar liefst 18 jaar aan het roer stond, tijden van oorlog en vrede, tot aan het einde van het bijna 70-jaar durende PvdA bolwerk met de huidige benoeming van de tweede VVD-burgemeester op rij. Maar in al die jaren is er één constante factor, de Grote Markt!

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, weer en natuurlijk de beste muziek! Deze beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Elke tweede donderdag van de maand is stadsgids Titus Akkermans daarin te gast!