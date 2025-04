Spinnen op techno muziek bij Cyber Cycle

Eigen foto

Als je een liefhebber bent van spinning, dan kun je naar de sportschool gaan. Maar sinds kort kun je ook terecht bij Cyber Cycle, waar je kunt spinnen op techno muziek.

Spinning is een vorm van cardio-training waarbij je op een hometrainer of spinbike fietst. Om de training afwisselend te houden is er sprake van diverse oefeningen en soorten muziek.

Spinning op techno muziek is weer iets nieuws. De muziek varieert van relatief traag tot extreem snel: techno, hardstyle, hardbass en house. Ook is er een lichtinstallatie en een rookmachine. Cyber Cycle is gevestigd aan de Neutronstraat.