Spaanse stroomstoring leidt tot wake-up call: “Laten we hiervan leren”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Kunnen we iets leren van de grote stroomstoring die afgelopen maandag het Iberisch schiereiland trof. De Veiligheidsregio Groningen denkt van wel.

“Gezien de gebeurtenissen van deze week is een totale blackout dan toch dichterbij dan gedacht”, vertelt Sabine Veenstra van de Veiligheidsregio. “Laten we hiervan leren en zorgen dat onze zelf- en samenredzaamheid een vlucht naar voren neemt.” De stroomstoring die Spanje, Portugal en een deel van Frankrijk trof is één van de grootste stroomstoringen die ooit in Europa heeft plaatsgevonden. Binnen vijf tot tien minuten viel het openbaar vervoer volledig stil. Trein- en metrosystemen schakelden abrupt uit, waardoor duizenden mensen vast kwamen te zitten. Tegelijkertijd vielen verkeerslichten uit, wat leidde tot gevaarlijke situaties op kruispunten en chaos op de weg.

“Weet je wat je moet doen als jij in een stroomstoring terecht komt?”

De storing, die uiteindelijk uren duurde, zorgde voor een ontwrichting van de samenleving. “Maar weet jij wat je moet doen als dit jou overkomt? Heb jij wel eens nagedacht over wat jij zou doen in zo’n situatie? Bijvoorbeeld hoe je thuiskomt als je met het openbaar vervoer reist? Of wat de gevolgen zijn als je vast komt te zitten in het verkeer?” De Veiligheidsregio komt met een aantal tips: “Als je een vaste route hebt naar studie of werk, breng in kaart of je vrienden en familie op die route hebt wonen waar je eventueel terechtkan als je niet meer naar huis kunt. Heb je kinderen op school of een kinderopvang? Bespreek wat zij doen in geval van een stroomstoring. Heb je familie in een verzorgingstehuis of onder zorg van thuiszorg? Ga dan na hoe zij handelen bij een stroomstoring.”

Medische apparatuur

De grote stroomstoring heeft in Spanje zeker aan vijf mensen het leven gekost. Medische apparatuur waar zij van afhankelijk waren werkte door de storing niet meer. De Veiligheidsregio adviseert om voldoende eerstehulpmiddelen in huis te hebben. “Gebruik je medicijnen? Zorg dat je te allen tijde voldoende voorraad in huis hebt. En bespreek deze punten ook met buurtgenoten. Misschien heb je wel buurtgenoten die tijdens een stroomstoring hulp kunnen gebruiken, of kunnen zij jou helpen.”

Rampenzender

Wanneer er in de wereld iets gebeurt, dan zijn we via de apparaten die we gebruiken snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bij een stroomstoring werken zulke netwerken niet meer en raken mobiele netwerken al snel overbelast. Om toch op de hoogte te blijven, adviseert de Veiligheidsregio om in dergelijke situaties af te stemmen op RTV Noord. Zij zijn de rampenzender voor de provincie. “Tijdens een stroomstoring kun je deze omroep altijd in je auto beluisteren of via een knijpkat-radio of een radio op batterijen. Zijn er problemen met de bereikbaarheid van 112? Zorg dat je van tevoren afspraken hebt gemaakt in je buurt over hoe je elkaar kunt helpen als je de hulpdiensten nodig hebt. In sommige situaties kan het zijn dat er hulpverleners aanwezig zijn op brandweerkazernes. In dat geval communiceren wij vanuit de VRG daarover via onze noodkanalen.”

“Voldoende drinkwater in huis?”

Hoe lang een stroomstoring kan duren is van tevoren niet in te schatten. “Een langdurige stroomstoring laat zien hoe afhankelijk we zijn van basisvoorzieningen. Heb jij voldoende drinkwater in huis? Genoeg voedsel dat je kunt eten zonder koelkast of fornuis? En hoe zit het met dekens, kaarsen, menstruatieproducten of een zaklamp met extra batterijen? Vergeet ook niet een beetje contant geld in huis te hebben zodat je altijd nog iets kan kopen wanneer het noodzakelijk is. Want met een goed voorbereid noodpakket heb je rust en zorg je ervoor dat je zelfredzaam bent.”

“Je goed voorbereiden voorkomt stress en vergroot veiligheid”

Een stroomstoring zoals die zich in Spanje heeft voorgedaan is behoorlijk uniek. Toch komt het vaker voor. In de laatste tien jaar vonden er ook grote stroomstoringen plaats in Turkije en in Italië. En vier jaar geleden ging het licht uit in vier landen op de Balkan. En ook in eigen land komen stroomstoringen voor. Zo’n tien jaar geleden bijvoorbeeld toen door dansende elektriciteitslijnen er stroomdippen in het net ontstonden. “Door je nu voor te bereiden, samen met je gezin, buren en collega’s, voorkom je stress en vergroot je je veiligheid. Denk na over wat jij en je naasten nodig hebben om 24 uur zonder stroom door te komen. Want als het dan zover komt, ben jij er klaar voor.”

Meer informatie en tips vind je op de website van de Veiligheidsregio.