SP en Partij voor de Dieren twijfelen over NAVO-tour in Groningen: ‘Inspelen op angst leidt tot erger’

Foto via ministerie van Defensie

De ‘NAVO door Nederland-tour’ doet vanaf komende vrijdag Groningen aan. Met de tour willen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie in gesprek gaan over nationale en internationale veiligheid. Maar de SP en de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad zetten vraagtekens bij de komst van de NAVO naar Stad. De partijen vinden dat de NAVO een te eenzijdig beeld geeft van oorlog en veiligheid.

Vanuit de tour wordt onder meer een ‘serious gaming’-e-sportstoernooi georganiseerd door Defensie. Ook komt er een mobiele foto-expositie over de NAVO van Buitenlandse Zaken naar Groningen, naast een theatertour en lesprogramma’s voor middelbare scholen.

Vooral jongeren worden aangesproken met de NAVO-tour, en dat is volgens de twee raadsfracties niet alleen maar positief. Scholieren zouden volgens hen alleen het perspectief van de NAVO horen, terwijl er ook andere manieren zijn om met spanningen in de wereld om te gaan. Zo past het e-sports toernooi, waarin oorlog wordt nagespeeld, volgens de partijen niet bij de boodschap die Groningen aan jongeren zou moeten meegeven.

De partijen hebben het stadsbestuur gevraagd wat hun rol is in het mogelijk maken van de NAVO-tour. Ook willen ze weten of vredesorganisaties in de toekomst dezelfde ruimte krijgen om gastlessen te geven als de NAVO nu.