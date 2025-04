Snel ingrijpen van brandweer voorkomt erger bij woningbrand Woltersum

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

In een woning aan het Eemskanaal in Woltersum heeft zondagmiddag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 12.40 uur binnen bij de hulpdiensten waarna twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Toen we arriveerden kwam er rook uit het dakraam”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “We hebben direct één straal hogedruk ingezet waarmee we een binnenaanval hebben uitgevoerd. Op de slaapkamer bleek brand te woeden. Dit vuur hebben we snel onder controle weten te krijgen.”

Volgens De Vries is er niemand gewond geraakt. “De bewoners zijn door de meldkamer gesommeerd om naar buiten te gaan. Toen wij arriveerden stonden ze ons buiten op te wachten. Hoewel het vuur snel onder controle was, is er wel schade ontstaan. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Dit wordt onderzocht.