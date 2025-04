Slechtvalken Gasunie leggen vierde ei: “Veel belangstelling voor webcam”

Foto: webcam Gasunie

De slechtvalken in de nestkast bij het Gasunie-gebouw hebben afgelopen dagen een vierde ei gelegd. Volgens Michiel Bal van de Gasunie is het daarmee een bovengemiddeld jaar.

Hoi Michiel! Wat zullen jullie trots zijn dat vader en moeder slechtvalk zich zo thuisvoelen in de nestkast bij jullie gebouw…

“Dat kun je wel zeggen. Het is voor het negende jaar op rij dat er eieren gelegd worden. We doen er ook alles aan om het de slechtvalken naar de zin te maken. Wanneer het broedseizoen zich aandient, dan nemen we verschillende maatregelen in acht. Werkzaamheden die we uit willen voeren aan het gebouw voeren we pas uit na overleg met specialisten. Omdat we de dieren niet willen storen wachten we soms ook met bepaalde onderhoudsactiviteiten.”

Afgelopen week werd het vierde ei gelegd. Is dat een goede score?

“Gemiddeld legt een paartje tussen de twee en vier eieren. Dus je kunt zeggen dat vier eieren bovengemiddeld is. De afgelopen twee jaar hadden we zelfs vijf eieren. Elk jaar is het weer spannend. In het vroege voorjaar zie je de activiteit toenemen. De slechtvalken zie je dan om het gebouw heenvliegen. Het mannetje probeert dan met de meest bijzondere capriolen indruk te maken op het vrouwtje. Dit gedrag noemen ze baltsen. We kunnen inmiddels concluderen dat het vrouwtje opnieuw onder de indruk was, want de nestkast is betrokken en de eieren zijn gelegd.”

Het mooie is ook dat we het vanuit de huiskamer allemaal kunnen volgen…

“Elk jaar is het weer een groot succes. Er zijn mensen die de stream de hele dag aan hebben staan. Sinds enkele jaren bieden we naast beeld ook geluid aan. Als de mensen dan een geluid horen, dan gaan ze kijken wat er aan de hand is. Er zijn ook vogelaars die elke dag een verslagje bij houden. Ik denk dat je gerust kunt zeggen dat de beelden verbinden en dat er mensen zijn die het toch wel een beetje beschouwen als hun eigen slechtvalkjes.”

Wanneer verwacht je de eerste baby slechtvalkjes?

“De verwachting is dat dit medio april zal zijn. Dus over ongeveer tien dagen. Dat zijn altijd de momenten dat de meeste mensen via de webcam meekijken. En die periode gaat heel snel. In het begin zullen de jonkies gevoederd worden, maar al heel snel zullen ze op hun eigen benen moeten gaan staan. Na het krijgen van een vliegles vliegen ze letterlijk uit, op zoek naar een eigen territorium.”

De afgelopen jaren zijn er heel wat slechtvalken ter wereld gekomen. Hebben jullie enig idee waar deze dieren hun territoria hebben?

“Dat weten we niet. Tot nu toe zijn er 33 jonkies uitgevlogen. Kort na hun geboorte worden ze geringd door een professional van Roofvogel Nederland. In deze ring bevindt zich geen gps-tracker. Wel bevat het een code waardoor spotters of natuurbeheerders kunnen zien waar de slechtvalk ter wereld is gekomen. Maar wij hebben zelf geen idee waar de dieren terecht zijn gekomen. Op één uitzondering na toen er eens een slechtvalk tegen een windmolen is gevlogen. Dat hebben we toen wel teruggekoppeld gekregen van AviFauna.”

Het volgen van de slechtvalken kan via onderstaande livestream: