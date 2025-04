Slachtoffers April-Meistaking 1943 herdacht in Appèlbergen

Foto: Rieks Oijnhausen

Op vrijdag 3 mei vindt in de Appèlbergen in Glimmen de jaarlijkse herdenking plaats van de slachtoffers van de April-Meistaking in 1943.

Het was in ons land de tweede grote staking tegen het wrede optreden van de Duitse bezetters. Ieder jaar worden op 3 mei alle slachtoffers uit de drie Noordelijke Provincies herdacht, en met name de 34 vermoorde mensen die in het gebied van de Appèlbergen in massagraven zijn gedumpt.

Om 14:00 begint vanaf het paviljoen Appèlbergen een Stille Tocht naar het Monument. De organisatie ziet het ook als haar taak om de herinneringen door te geven aan de volgende generatie. Dat gebeurt onder meer door de samenwerking met de Quintusschool in Glimmen. De leerlingen van deze basis school leggen bloemen bij het monument en schrijven gedichten over de oorlog en het herdenken. Eén leerling leest zijn of haar gedicht voor tijdens de herdenking.

Commissaris van de Koning René Paas houdt een korte herdenkingsrede. Daarnaast worden de 34 namen van de slachtoffers uitgesproken, waarna bloemstukken worden gelegd. Leerlingen van de Quintusschool leggen vervolgens 34 anjers bij het Monument.