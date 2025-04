Schrikken in Indische Buurt: bewoner vindt witte slang met rode ogen aan deurknop

Foto: ybroN via Flickr (CC BY-NC 2.0)

Je opent je voordeur en dan zie je dit: een bijna helemaal witte slang met rode ogen aan je voordeurknop. Het overkwam een inwoner van de Indische Buurt afgelopen weekend. De Dierenambulance Groningen wist het dier gelukkig te vangen.

Bij aankomst in de Indische buurt bleek het om een korenslang te gaan, schrijft de Dierenambulance Groningen op Facebook. De korenslang is een wurgslangetje en dus niet giftig. Het dier komt van nature voor in Noord-Amerika.

Het dier dat in de Indische Buurt werd gevonden is een albino korenslang, een favoriet onder slangenhouders. In de natuur zijn de dieren vrijwel nooit zo bleek van kleur en ontbreken de rode ogen. Het dier is daarom vrijwel zeker gedumpt of ontsnapt.

Een medewerker van de dierenambulance wist de slang te vangen. Het dier leeft inmiddels in een opvang.