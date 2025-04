Sander Blom over De Kloof, schrijven en de kunst van filmmaken | Eem de Stad in

Filmmaker en schrijver Sander Blom is te gast in de podcast ‘Eem de stad in met Jetze en Annelies’! Zijn nieuwste film, De Kloof, ging op 23 maart 2025 in première in Groningen. In deze film duikt Sander in de vermeende kloof tussen stad en platteland, samen met jongeren uit de regio. Met een mix van opkomend talent en bekende acteurs als Alfred van den Heuvel, Kees van Amstel en Suuz van Wijk, brengt hij dit thema tot leven.

Naast films maken schrijft Sander ook boeken. In 2024 bracht hij twee nieuwe titels uit: de historische thriller Het Landgoed en het foto- en verhalenboek Mythisch Groningen II. Zijn eerdere werken omvatten thrillers zoals Bezeten (2019), Dodenherdenking (2021) en Heilige Grond (2022).

In de podcast vertelt Sander niet alleen over zijn rol als regisseur, maar ook over de zakelijke kant van filmmaken: hoe je financiering regelt, je film onder de aandacht brengt en zorgt dat hij bij het publiek terechtkomt.

En zoals elke week staan Jetze en Annelies weer stil bij het nieuws en zijn er uitgaanstips. Social media redacteur Jorrit komt deze week langs met een verhaal over een wel heel opmerkelijke tiktok trend, Die in dit geval (gelukkig) al weer beetje op z’n retour is. Meer weten? Luisteren dan naar: ‘Eem de stad in met Jetze en Annelies’.

Luister hieronder de podcast: