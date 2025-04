Samenwerking helpt dakloze jongeren sneller aan een slaapplek

De afgelopen jaren is het aantal daklozen in Groningen toegenomen, waaronder ook steeds meer jongeren. Sinds 2021 werken de instellingen Wender, Leger des Heils, WerkPro en Elker samen in het project ‘Acute Opvang’. Dit project heeft als doel om de doorstroom naar een geschikte verblijfplaats voor deze jongeren te versnellen.

Het project ‘Acute Opvang’ zorgt ervoor dat jongeren die zich melden bij een van de deelnemende instellingen, direct opgevangen kunnen worden. Vervolgens zoeken de organisaties samen naar een passende plek. Dat kan een terugkeer naar het eigen netwerk zijn, een zelfstandige kamer, een proefkamer of bijvoorbeeld een plek voor beschermd wonen.

Joram Rusius, coördinator bij Wender, vertelt dat jongeren vaak binnen drie weken een verblijfplaats hebben. Dit komt volgens hem mede door de samenwerking: “We merken gewoon dat door deze werkwijze, die samenwerking met de partijen, het uitstroomperspectief sneller wordt gecreëerd en dat de jongeren minder lang in een maatschappelijke opvang hoeven te zitten.”

Peers, voorheen bekend als Jimmy’s, is een inloopvoorziening waar jongeren terechtkunnen met hun vragen, ideeën en problemen. Jorrit Berends, die inmiddels ongeveer vijf jaar bij Peers werkt, ziet de resultaten van de betere samenwerking in de praktijk: “Voor organisaties en mensen zoals ik die zich in het netwerk begeven, is het heel duidelijk waar je terecht kan.”