Samen dansen bij zonsopkomst: Get Up Groningen organiseerde haar tweede ochtend rave

Onderin het Libertas-gebouw in de Oosterparkwijk ging het woensdagochtend al flink los: tientallen mensen verzamelden zich bij zonsopgang voor Get Up Groningen, die een ‘Morning Rave’ organiseerden.

Wat begon met een gezellig ontbijtje, eindigde in een techno bunker. Het idee achter de ochtend rave is simpel maar krachtig: begin je dag dansend en geef jezelf daarmee een flinke dosis energie en gelukshormonen. Organisator Eun Leij vond haar inspiratie in wereldsteden: “In Buenos Aires en Londen is ‘dayclubbing’ al een bekend fenomeen.” Toen ze dit ook opmerkte in Utrecht, was ze overtuigd: “Dit moest ook in Groningen plaatsvinden!”

DJ Mandiri zorgde met opzwepende beats voor een volle vloer, nog vóór de eerste collegezaal of werkplek werd betreden. “Ik moet zo nog werken aan mijn scriptie,” lacht een deelnemer. Naast het dansen konden bezoekers ook genieten van een lekker ontbijtje; alles om de dag fris en positief te starten.

De organisatie Fernweh Groningen hoopt met deze editie te laten zien hoe laagdrempelig en verbindend zo’n start van de dag kan zijn. “Er komen hier allerlei mensen op af, zowel studenten als 45+’ers,” legt Leij uit. Ook de feestgangers voelden de verbinding sterk: “Ik vind het echt enorm leuk om te dansen met mensen die ik voorheen niet kende.”

Dat deze tweede editie een succes was, blijkt wel uit de reacties: “Dit was het leukste feest in tijden!”