RUG sluit gebouwen op Zernike Campus aan op warmtenet

Foto via WarmteStad

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) sluit negen gebouwen en drie tennis-blaashallen aan op het publieke warmtenet van WarmteStad.

De komende twee jaar breidt WarmteNet uit op de Zernike Campus, waardoor de universiteit haar gebouwen aan kan sluiten. Het warmtenet op de campus is sinds 2017 in aanbouw. Tijdens een bijeenkomst werd maandagmiddag een symbolische ‘warmteboodschap’ op een buis onder de campus begraven, als teken van de gezamenlijke ambitie voor een duurzamere stad. Hans Biemans (Rijksuniversiteit Groningen), wethouder Energietransitie Philip Broeksma en Dick Takkebos (WarmteStad) waren daarbij.

De aansluiting zorgt voor een jaarlijkse besparing van 3 miljoen kilo CO₂, vergelijkbaar met het gasverbruik van 1.300 huishoudens. De RUG pas ook het stookbeleid van Nijenborgh 4 aan. Dat alles moet een totale uitstootvermindering van bijna tachtig procent bewerkstelligen.

“Met de aansluiting van een aantal van onze gebouwen op het Groningse warmtenet zetten we een belangrijke stap in ons duurzaamheidsbeleid”, vertelt RUG-bestuurder Hans Biemans. “Voor de RUG betekent dit jaarlijks een CO₂-besparing en een vermindering van het gasverbruik dat gelijkstaat aan de uitstoot en verbruik van 1300 Groningse huishoudens. Dat is een forse vooruitgang in onze duurzame ambities.”