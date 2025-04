RUG schaft AI-chatbots aan om data te beveiligen

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

De Rijksuniversiteit Groningen schaft in rap tempo licenties voor chatbots aan om data van de universiteit beter te kunnen beveiligen.

Volgens de UKrant wil de universiteit er zeker van zijn dat de data worden bewaard bij een Europese dienst en dat ze niet gebruikt gaan worden voor trainingsdoeleinden. Eerst had de Rijksuniversiteit licenties van ChatGPT willen hebben, maar dat kon niet doorgaan vanwege de Europese privacywet AVG.

De angst bestaat dat de gegevens dan nog steeds naar een dienst in de VS gaan. De universiteit zou er dan geen grip op hebben. Bovendien is dat vanuit privacyoogpunt niet wat je wil. Naast de licenties wil de universiteit ook een e-learningcursus over AI-geletterdheid invoeren. Ze hopen zo meer mensen bewust te maken dat wat ze invoeren in chatbots niet meer privé is.

De maximaal duizend licenties worden verdeeld onder de faculteiten, die vervolgens zelf mogen bepalen hoe ze intern verder worden verdeeld. Daarna kunnen studenten ook gebruik maken van de licenties. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande met het Franse bedrijf Mistral (Le Chat) als veiliger en goedkoper alternatief.