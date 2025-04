RUG-onderzoekers krijgen 100.000 euro voor onderzoek naar biologisch textiel van schimmels

Foto: Willo M. via Pexels

Twee onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een gift van 100.000 euro gekregen voor hun onderzoek naar duurzaam textiel, gemaakt van schimmels.

Het geld is toegekend door de Gratama Stichting en werd eind maart uitgereikt tijdens het symposium De Toekomst van Textiel. Prof. dr. Marleen Kamperman (Faculty of Science and Engineering) en dr. Marijke Leliveld (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) gebruiken de gift voor een onderzoek naar textiel van mycelium.

Mycelium is een biologisch materiaal gemaakt van schimmels, bijvoorbeeld uit resten van oesterzwammen. Het materiaal is volledig afbreekbaar en kan in allerlei vormen groeien. Het wordt gezien als een veelbelovend materiaal voor duurzame mode.

Met het geld willen onderzoekers het materiaal sterker maken, zodat het niet snel scheurt. Ook onderzoeken ze hoe consumenten kijken naar kleding van dit nieuwe materiaal. Het doel is een textiel te maken dat goed is voor het milieu én aantrekkelijk is voor de mode-industrie en consumenten.