‘RUG moet minder afhankelijk worden van Amerikaanse Big Tech’

Meer dan 130 stafleden van de universiteit roepen de RUG op om minder afhankelijk te worden van Big Tech. Ook willen ze een goed plan om dat doel in drie jaar te bereiken. Dat meldt de Ukrant.

Universiteiten zijn sterk afhankelijk van de diensten van Google, Microsoft en Amazon. Vijf jaar geleden waarschuwden de rectores magnifici hier al voor, tot nu toe zonder resultaat.

Dataspecialisten Oskar Gstrein en Titus Stahl van de RUG stellen dat de gevaren hiervan nu pas goed zichtbaar worden. Daarom lanceerden ze een petitie en een open brief, waarin ze het college van bestuur aansporen om in actie te komen. Vergelijkbare acties zijn gaande op enkele andere Nederlandse universiteiten.

Oskar Gstein legt uit dat alle data binnen de RUG-omgeving worden gehost door Amerikaanse bedrijven. E-mail en data-opslag loopt via Google. Brightspace maakt gebruik van de clouddiensten van Amazon. En dat zorgt ervoor dat de Amerikaanse regering daar toegang toe kan krijgen, zelfs als die data in Europa worden bewaard.

Bovendien kan de Amerikaanse overheid besluiten om die data plotseling te blokkeren. Dan kunnen ze daarmee het werk aan de Europese universiteiten volkomen platleggen. Ook zou de EU het gebruik van de platforms kunnen verbieden als de VS zich niet aan gemaakte afspraken houden.

Gstein en Stahl vinden dat universiteiten de afhankelijkheid van de Big Tech moeten verkleinen. Dat gebeurt momenteel al door universiteiten in onder meer Duitsland en Frankrijk. Het college van bestuur is daar blijkbaar niet voldoende van doordrongen. Zoiets kost tijd en geld, maar door de beweging nu al in gang te zetten, kan de RUG er klaar voor zijn als dingen echt misgaan.