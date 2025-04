RUG-medewerkers starten petitie voor eerlijkere cao

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

Een groep medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waaronder hoogleraren en universitair hoofddocenten, is een petitie gestart die pleit voor een eerlijker cao. De petitie is gestart in navolging van een landelijk initiatief.

De initiatiefnemers stellen dat de recente procentuele loonsverhogingen onevenredig in het voordeel zijn van de hoger verdienende medewerkers. Zij benadrukken dat de kosten voor levensonderhoud voor iedereen gelijk zijn gestegen en vinden het in tijden van bezuinigingen onwenselijk dat de salarisverschillen blijven groeien. De petitie roept op om bij de komende cao-onderhandelingen meer in te zetten op nivellering, waarbij de koopkracht van alle universitaire medewerkers verbetert.

Deze petitie is een initiatief van onder andere Laura Batstra en Dirk-Jan Scheffers en wordt gedurende het onderhandelingstraject aangeboden aan de vakbonden en UNL. De initiatiefnemers geven aan dat vakbonden eerder al gepleit hebben voor loonsverhogingen in vaste bedragen (‘centen in plaats van procenten’), maar dat werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) hier niet mee akkoord is gegaan. Volgens de groep leeft de wens voor een eerlijkere loonverdeling breed binnen de universiteit.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao op de universiteiten begonnen een maand geleden. De petitie is te vinden op deze website.