RUG-faculteit Economie en Bedrijfskunde stopt proef met korter studiejaar

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) stopt voorlopig met het experiment voor een slimmer academisch jaar. Volgens de UKrant zet de faculteit een streep door de proef vanwege conflicten in de agenda’s van docenten.

De Rijksuniversiteit Groningen doet sinds januari 2023 mee aan een landelijke proef die onderzoekt of het academisch jaar anders kan worden ingedeeld. Het Nederlandse academisch jaar is langer en bevat meer tentamenweken dan in het buitenland. Daarom werkte de faculteit bij één bacheloropleiding (Econometrics and Operations Research) met kortere blokken, minder herkansingen en een extra studieweek.

Volgens de faculteit waren de reacties op de proef aanvankelijk positief. Maar op den duur kwamen ook de nadelen aan het licht. Zo moesten docenten werken met twee verschillende roosters binnen één faculteit.

Het experiment loopt nog twee jaar. Andere faculteiten van de RUG gaan voorlopig wel door. De universiteit beoordeelt nu de resultaten van alle pilots, ook bij de andere deelnemende faculteiten: Letteren, Science and Engineering, Ruimtelijke Wetenschappen en Wijsbegeerte. De resultaten worden daarbij ook vergeleken met die van andere universiteiten. Op basis daarvan volgt een advies.