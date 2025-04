Rondje vliegen over bijna voltooid Zuiderplantsoen vanuit de lucht (foto’s)

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Het nieuwe Zuiderplantsoen in Groningen is bijna af. Rijkswaterstaat vloog een week geleden weer eens over het park in aanbouw om foto’s te maken. Daarop is goed te zien hoe het park langzaam vorm krijgt.

Veel onderdelen van het Zuiderplantsoen zijn al klaar, zoals paden, trappen en bankjes. Ook zijn er al heel wat jonge bomen geplant.

Bij de Waterloolaan en het DUO-gebouw is het nieuwe Esperantopad goed zichtbaar. Dit fietspad loopt dwars door het park en gaat via de Esperantotunnel onder het spoor door. Aan de zijkant van het pad zijn witte trappen aangelegd.

Langs de Hereweg ligt het rechte Sterrebospad, met kenmerkende tegels. In dit deel van het park zijn al slingerende paden te zien, maar de beplanting moet nog groeien.

Het park opent op 8 mei. Dan gaat ook de nieuwe Esperantotunnel open. Het enige wat dan nog rest rond de aanpak van Ring-Zuid is het deel van de oude ringweg bij de Meeuwerderbaan. Dit is bedoeld voor het Geheugenpaviljoen, het nog steeds betwiste kunstwerk. Of dat er echt komt, is nog altijd niet zeker. De gemeente beslist hier voor de zomer over.

Alle bovenstaande foto’s zijn gemaakt door Rijkswaterstaat.