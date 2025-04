Roelien Kamminga nieuwe burgermoeder van de gemeente Groningen

Roelien Kamminga (foto via VVD)

De gemeenteraad heeft Roelien Kamminga (VVD) voorgedragen als nieuwe burgermoeder van de gemeente Groningen. Kamminga volgt naar verwachting nog voor de zomer waarnemend burgemeester Mirjam van ’t Veld op. Van ’t Veld trad eind oktober vorig jaar aan als interim-burgemeester, nadat Koen Schuiling vroegtijdig zijn functie neerlegde.

Roelien Kamminga werd op 13 april 1978 geboren in Groningen en groeide op in Zuidbroek waar ze ook op dit moment woont. Na een carrière als beleidsmedewerker voor het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de Verenigde Naties, maakte ze in 2005 de overstap naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar werkte ze onder andere als hoofd openbare orde, inlichtingen en veiligheid en als programmadirecteur aan het versnellen van de versterkingsoperatie van huizen in Groningen.

Kamminga is sinds 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Daarnaast is ze sinds juli 2022 fractiesecretaris en eerste ondervoorzitter van de Kamer.

‘De beste burgemeester van Nederland’

“We wilden de beste burgemeester voor Groningen, de beste burgemeester van Nederland, die vecht als een leeuw voor Groningen. Champions League omdat Groningers dat verdienen”, zegt Jeffry van Hoorn (Groenlinks), voorzitter van de vertrouwenscommissie van de raad tijdens de bekendmaking.

“Het is gelukt”, aldus Van Hoorn. “We gaan een Burgermoeder voordragen met liefde voor Groningen, en hart voor de Regio. Een snelle denker, een prater. Een verbinder die onze eigenzinnigheid omarmt en die strategisch is voor Groningers en voor hun belangen kan opkomen wanneer het nodig is.”

‘Ze ademt en droomt Groningen’

“Iedereen die Roelien kent, weet dat ze Groningen ademt en droomt”, vertelt Ietje Jacobs (VVD). “Ze is ook erg daadkrachtig en heeft een heel goed Haags netwerk. Het is een een doorpakker. We hebben haar leren kennen als een leuke vrouw en je wil een boegbeeld zijn en wij, als vertrouwenscommissie, denken dat zij dat zeker voor onze gemeente kan zijn.

16 kandidaten

Afgelopen januari kwam de raad met een profielschets voor de nieuwe burgemeester. De bewoners lieten via vragenlijsten weten dat zij het belangrijk vinden dat de burgemeester ‘ verbindend, integer en zichtbaar’ is, zo meldt de vertrouwenscommissie. In totaal solliciteerden zestien mensen naar het Groningse burgemeesterschap.

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad voerde gesprekken met een aantal kandidaten en daaruit kwam Roelien Kamminga als winnaar uit de bus. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt nu doorgestuurd naar de commissaris van de Koning in de provincie Groningen, René Paas. Hij stuurt deze door naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat het Koninklijk Besluit voorbereidt.

Benieuwd hoe een burgemeester gekozen wordt? OOG TV maakte een explainer waarin wordt uitgelegd hoe dat proces werkt.

Opvolger Koen Schuiling

Koen Schuiling stapte afgelopen herfst op. Hij stelde zelf dat hij opstapte vanwege een gebrek aan energie en het asielvraagstuk. Kort daarna werd duidelijk dat hij verwikkeld was geraakt in een zedenzaak. Half maart kreeg Schuiling een geldboete opgelegd vanwege schennis van de eerbaarheid.

Na het vertrek van Schuiling nam Mirjam van ’t Veld (CDA) het ambt tijdelijk op zich. Paas heeft eerder aangegeven dat hij hoopt dat de nieuwe burgemeester voor de zomer geïnstalleerd wordt.